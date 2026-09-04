Nuria uit ‘Blind Getrouwd’ beleeft gênant moment: “Ik vreesde even voor het ergste”

Nuria Gilizintinova, die we kennen uit het eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’, heeft onlangs een pijnlijk oepsmoment meegemaakt. “Als verpleegkundige voelde ik mij daar echt beschaamd over”, vertelt ze.

De grote ‘Blind Getrouwd’-party van VTM had een leuke en nostalgische avond moeten worden voor Nuria Gilizintinova, maar het draaide helemaal anders uit. De 38-jarige brunette, die in ‘Blind Getrouwd 2016’ aan haar huidige man Stijn gekoppeld werd, maakte een pijnlijke val. En hoe! “Gênant genoeg struikelde ik over mijn eigen lange trouwkleed. Wie doet dat nu? Ik dus. De dag erna voelde ik mij behoorlijk ziek. Maar ja, ik ben verpleegkundige, dus uiteraard begon ik alles te minimaliseren. Tegelijk gingen er honderd mogelijke diagnoses door mijn hoofd”, legt ze uit op Instagram.

Hersenschudding

Omdat ze er twee dagen nadien nog steeds last van had, begon ze zich zorgen te maken. “Tot ik zondagochtend voelde: dit is écht niet normaal. Ik vreesde even voor het ergste. De dokter bevestigde uiteindelijk dat ik een hersenschudding had. Gelukkig waren de verdere onderzoeken negatief: geen bloeding, geen barst. Maar amai… wat kan een hersenschudding ambetant zijn. Alsof je vastzit op een carrousel die maar blijft draaien, terwijl je er niet af kunt. Lang leve Litican. En blijkbaar is zelfs langer dan vijftien minuten naar je telefoon kijken al genoeg om misselijk te worden”, zucht ze.

Te veel minimaliseren

Als verpleegkundige heeft ze nog een belangrijke boodschap voor haar volgers. “En eerlijk? Ik vond het gênant. Een hersenschudding oplopen na zo’n stomme val tijdens een avondje uit… als verpleegkundige voelde ik mij daar echt beschaamd over. Maar misschien is dat net de les die ik hieruit meeneem. Ook wij minimaliseren soms te veel. We zorgen voor anderen, maar wanneer we zelf zorg nodig hebben, vinden we het moeilijk om toe te geven dat er iets niet klopt. Dus bij deze: hoe gênant je verhaal ook is, wacht niet te lang om hulp te zoeken. Artsen zijn er niet om je te judgen, maar om je te helpen. Ook voor jezelf zorgen is zorgen. En die les moest ik blijkbaar op de harde manier leren”, besluit ze.

Steun

Haar bericht werd massaal gelezen en haar volgers steken haar een hart onder de riem. “Dat meen je niet… Dikke knuffel! Hopelijk ben je snel beter!”, “Veel beterschap, topper! Laat je maar goed verzorgen door je drie mannen”, en “Oh nee, dat is niet aangenaam. Laat je maar goed verzorgen en rust voldoende, anders draag je dit misschien een leven lang mee”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram