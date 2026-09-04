Dochter van Charlie Sheen maakt indruk in roze bikini: “Supermodel!” (foto’s)

Sami Sheen, de dochter van Charlie Sheen, wordt overladen met complimenten op enkele bikinifoto’s. “Roze is echt jouw kleur, diva!”, klinkt het.

Sami Sheen genoot onlangs van een heerlijk dagje aan het strand. Bij zonsondergang poseerde ze eventjes voor de camera. De 22-jarige dochter van de Amerikaanse acteur Charlie Sheen droeg een opvallende glanzende felroze bikini en het resultaat mag gezien worden.

Allermooiste

Dat vinden ook haar meer dan 200.000 volgers, die haar bestoken met superlatieven. “Letterlijk de allermooiste persoon ooit!”, “Wauw! Supermodel!”, “Roze is echt jouw kleur, diva!”, “Heel mooie foto, je ziet er geweldig uit!” en “OMG! Echt de allerknapste!”, wordt er onder meer gereageerd.

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Foto: Instagram