Kat probeert vogel te vangen, maar krijgt het deksel op de neus (video)

Dat doet ze (hopelijk) geen tweede keer.

Een kat heeft haar jachtinstinct iets te enthousiast gevolgd. Wanneer ze plots een vogel in het vizier krijgt, sluipt ze voorzichtig dichterbij. Zodra ze dichtbij genoeg is, waagt ze haar kans en springt ze erop af.

Da’s pech, struik in de weg

De vogel vliegt weg en de kat springt er vol overtuiging achteraan. Alleen heeft ze daarbij geen oog voor de struik die voor haar staat. In plaats van haar prooi te pakken te krijgen, vliegt ze er pardoes tegenaan. De vogel kan ondertussen veilig ontsnappen. Volgende keer beter!

Foto: YouTube