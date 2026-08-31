Zwangere dochter van Gordon Ramsay toont buikje: “Je ziet er geweldig uit!” (foto)

Holly Ramsay, de dochter van tv-chef Gordon Ramsay, heeft een pracht van een foto gedeeld. “Je straalt helemaal tijdens je zwangerschap!”, wordt er gereageerd.

Holly Ramsay en haar man, olympisch zwemmer Adam Peaty, verwachten in december hun eerste kindje samen. Het wordt een dochtertje. Het 26-jarige model en influencer postte op Instagram een kiekje waarop ze een tweedelige outfit met crop top en lange rok draagt, waarbij haar zwangere buik mooi in de kijker staat. “Ik denk dat ons kleine meisje het hier leuk gaat vinden…”, glundert ze erbij.

Stralen

Haar meer dan 500.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Je ziet er geweldig uit!”, “Heel veel liefs, schoonheid!”, “Je straalt helemaal tijdens je zwangerschap!” en “Zo mooi!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram