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Vrouw probeert beekje over te steken, maar krijgt daar al snel spijt van (video)

Den B.
Door Den B.
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Een beetje verfrissing kan nooit kwaad!

Een wandeling in de natuur nam voor een vrouw een behoorlijk natte wending. Wanneer ze een ondiep beekje probeert over te steken, stapt ze voorzichtig van steen naar steen. Dat gaat goed, tot ze plots haar evenwicht verliest.

Natte landing

De vrouw probeert zich vast te klampen aan een tak, maar tevergeefs, en uiteindelijk belandt ze in het water. Haar ongelukkige val zorgt voor heel wat hilariteit bij kijkers. “Dat was echt de domste val ooit in amper tien centimeter water”, “Overlevingsinstinct van een peuter” en “Je kon echt niet slechter vallen”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram

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