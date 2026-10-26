Zwangere vrouw van Regi Penxten toont bolle buik (foto)

Kristel Hubeny, de vrouw van Regi Penxten, heeft een foto gedeeld waarop haar bolle buik te zien is.

Twee maanden geleden maakten Kristel Hubeny en Regi Penxten bekend dat ze in blijde verwachting zijn van een tweeling. Inmiddels hebben ze ook al een genderreveal gehouden, dus het geslacht van de kindjes is bekend. Eerder maakten ze bekend dat ze tijdens de zwangerschap een derde kindje hebben moeten afgeven.

Milk Inc.

Op Instagram postte de 38-jarige vrouw van de populaire dj een selfie waarop haar bolle buik al goed te zien is. “Milk incen met ons 3”, knipoogt ze erbij. Ook dochtertje Suze staat mee op het kiekje.

Foto: Instagram