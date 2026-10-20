Soundos El Ahmadi krijgt bakken kritiek na grap over miskraam: “Ronduit walgelijk!” (video)

Soundos El Ahmadi ligt onder vuur na een opvallende grap tijdens haar comedyshow ‘Witte ruis’. “De gemiddelde tandarts is grappiger”, klinkt het op sociale media.

De 44-jarige Nederlandse comédienne staat bekend om haar scherpe humor en neemt zelden een blad voor de mond. Dat is ook het geval in haar voorstelling ‘Witte ruis’, die sinds afgelopen weekend te bekijken is op VRT MAX. Daarin vertelt ze over een miskraam die ze ooit kreeg toen ze acht weken zwanger was. Alleen neemt haar verhaal plots een verrassende wending.

Dries Van Langenhove

“Ik ben een keer 39 weken zwanger geweest, een keer 33 weken en een keer 8 weken. Ik kan jullie vertellen dat dat echt verschrikkelijk was om mee te maken. Het heeft me echt overvallen”, vertelt ze. Vervolgens legt ze uit dat ze op een openbaar toilet zat toen het gebeurde. “Ik heb toen een fout gemaakt waar ik nog dagelijks spijt van heb. Wat veel mensen niet weten, is dat als je miskraam in het toilet valt, dat je dan moet doorspoelen. Want anders kan zo’n miskraam blijven leven. En zo is Dries Van Langenhove ontstaan. Dus aan alle jonge mensen: als je ooit een miskraam krijgt, vergeet dan zeker niet door te spoelen”, klinkt het.

Het publiek reageerde destijds verdeeld op de grap, maar Soundos had meteen een antwoord klaar. “Een derde applaudisseert, twee derde stemt extreemrechts. Ik vind het prima, geef me je geld en ga naar huis”, reageerde ze.

Verontwaardiging

Nu het fragment ook op sociale media circuleert, krijgt de comédienne heel wat kritiek te slikken. “Ieder z’n voorkeur wat betreft humor, maar ik denk dat er niet veel mensen om een miskraam kunnen lachen. De gemiddelde tandarts is grappiger”, “Ronduit walgelijk!”, “Ik ben een groot voorstander van vrije meningsuiting. Wat mij betreft mag ze dat gerust zeggen. Maar ik vond het niet grappig. Het kwam op mij over als gemeend en als pure haat, en dat stoort me toch wel een beetje”, “Soundos is niet grappig. Ze probeert te choqueren, maar het komt niet over. Dat is geen kwestie van smaak, maar van vakmanschap. En dat vakmanschap ontbreekt” en “Om zoiets verdrietigs als een miskraam te misbruiken. Wat een nare vrouw. En de grap is totaal niet grappig”, lezen we onder meer in de reacties.

Soundos in Vlaanderen. Wat erg. Sorry Belgen. https://t.co/PoPueHPV0Z — Elbertus van Lagen (@GEvanlagen) October 19, 2026

Foto: Instagram