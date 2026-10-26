Fitnesstoestel bezwijkt onder gewicht, man mag nog van geluk spreken! (video)

Dat had veel slechter kunnen aflopen!

Op beelden is te zien hoe een gespierde man volop zijn schouders aan het trainen is. Hij duwt een flinke hoeveelheid gewichten omhoog, maar plots loopt het mis. Het volledige fitnesstoestel kantelt naar voren, waardoor de man samen met de machine tegen de grond gaat.

Niet verankerd

Vermoedelijk was het toestel niet stevig genoeg aan de vloer bevestigd, waardoor het door het gewicht naar voren kantelde. Gelukkig lijkt de man er zonder ernstige verwondingen vanaf te komen. “Misschien, heel misschien, zitten er daarom onderaan al die toestellen gaten in de metalen platen, zodat je ze aan de vloer kunt verankeren”, merkt iemand op. “Dit is dus precies waarom ik niet sport!”, grapt een andere kijker.

Foto: Instagram