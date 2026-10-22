Koppel probeert rat te vangen, maar dan breekt de paniek uit… (video)

Nee, zo vang je geen rat.

Alex en Sarah uit Nieuw-Zeeland zagen onlangs een beestje achter de koelkast schieten. Ze dachten dat het een muis was en wilden het dier koste wat kost vangen. Gewapend met een schop en met rubberlaarzen aan probeerden ze het uit zijn schuilplaats te lokken.

Oerkreet

Alleen: het was geen muis, maar een rat. En toen Sarah dat zag, schreeuwde ze het hele huis bij elkaar, gooide ze de schop voor zich uit en maakte ze dat ze weg was. Haar reactie zorgt voor heel wat hilariteit. “Zij was echt geen enkele hulp!”, “Hij weet hoe een rat denkt”, “Hilarisch!” en “Zij liet mij harder schrikken dan die rat!”, lezen we in de reacties.

Foto: YouTube