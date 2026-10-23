Sylvie Meis doet monden openvallen in droomjurk met gewaagde uitsnijdingen: “Waanzinnig mooi!” (foto’s)

Sylvie Meis mocht onlangs de Vienna Awards 2026 presenteren. En hoe…

Wat. Een. Jurk. Dat was onze reactie toen we de outfit van Sylvie Meis tijdens de Vienna Awards 2026 zagen. Het 48-jarige model mocht de gala-avond presenteren en hulde zich in een jurk die speciaal voor haar ontworpen werd door Jasmin Erbas, die tijdens het evenement werd uitgeroepen tot Designer of the Year. Ze straalde in een zilverwitte couturejurk met een diep decolleté en gewaagde uitsnijdingen aan de zijkanten. De glinsterende jurk liep onderaan uit in een volumineuze rok met een indrukwekkende sleep.

Dankwoord

Sylvie deelde enkele foto’s van haar outfit op Instagram. “Wat kan ik zeggen… Ik voelde me een echte prinses! Jasmin, jouw creativiteit, oog voor detail en de liefde die je in elk ontwerp steekt, zijn werkelijk buitengewoon. Het was een enorme eer om een van jouw creaties te mogen dragen op zo’n bijzonder podium”, glundert ze in het bijschrift.

Godin

Haar volgers zijn al even enthousiast. “Als je je niet kunt voorstellen hoe een godin eruitziet, moet je Sylvie Meis eens bekijken in deze adembenemende jurk. Het is gewoon waanzinnig mooi!”, “Prachtig model, droom van een jurk!”, “Absoluut schitterend!”, “Spectaculair en adembenemend mooi!” en “Die jurk schittert prachtig!”, klinkt het in de reacties.

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Foto: Instagram