Julie Vermeire blikt terug op stripact, waar nieuwslezer bij was: “Oh la, hij heeft mij gezien!” (video)

Julie Vermeire praatte in ‘Goeiemorgen Morgen!’ over haar stripact voor Kom op tegen Kanker twee jaar geleden. Blijkt dat de nieuwslezer van dienst toen in de zaal zat…

In 2024 nam Julie Vermeire deel aan ‘Alles in de strijd’, een programma waarin bekende Vlamingen een stripact opvoerden om aandacht te vragen voor kanker en het belang van kankerpreventie, in samenwerking met Kom op tegen Kanker. De mensen in de zaal kregen toen net iets meer te zien dan de televisiekijkers.

Grote stap

De 28-jarige dochter van Jacques Vermeire was onlangs te gast in de Radio 2-ochtendshow ‘Goeiemorgen Morgen!’. Toen presentator Peter Van de Veire het over dat bewuste moment had, vertelde ze het volgende: “Ik heb het van dichtbij meegemaakt, dus daarom hadden ze mij gevraagd. Ik vond het een heel mooi programma om aan mee te werken. Maar effectief uit de kleren gaan was natuurlijk een stap. Maar het is eigenlijk allemaal heel goed verlopen”, aldus Julie.

Goedgekeurd

Peter herinnerde zich dat Jonas, de nieuwslezer van ‘Goeiemorgen Morgen!’, destijds aanwezig was. “Ik was er ook bij. Ik zat toen in de zaal”, bevestigt Jonas. “Oh la, hij heeft mij gezien”, lacht Julie. “Ik heb jou gezien inderdaad”, beaamt Jonas. “En goed, Jonas?”, vraagt Peter hem. “Goedgekeurd”, knipoogt Jonas nog.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om het filmpje te bekijken.

Foto: VRT