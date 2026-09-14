Regi en Kristel maken geslacht van tweeling bekend: “Zo leuk!” (foto/video)

Kristel Hubeny en Regi Penxten hebben een gender reveal gehouden. Ze deelden het resultaat op Instagram.

“O’BOY(s)!”, klinkt het op de Instagrampagina van Kristel Hubeny en Regi Penxten. Daarmee verklappen ze ineens het geslacht van hun tweeling. Het worden dus twee jongetjes. Eerder maakten ze bekend dat ze tijdens de zwangerschap een derde kindje hebben moeten afgeven.

Vier meisjes

Kristel en Regi verwelkomden eind december 2024 hun eerste kindje samen, dochtertje Suze. Regi heeft al twee dochters uit zijn eerste huwelijk met Elke Vanelderen: Ellie Martha en Renée. Ook Kristel heeft met Julia een dochter uit een vorige relatie.

Felicitaties

Het koppel wordt op Instagram overladen met felicitaties. “Hoera voor de sterkste (en mooiste) boysmom out there!”, “Zo leuk! Proficiat!”, “Proficiat! Jongetjes zien hun mama zóóóóó graag! En dat in het kwadraat!”, “Leuk! Iets meer evenwicht in de familie” en “Gefeliciteerd met de boys! Hoe leuk is dat! Met vier zussen wordt dat súperfijn!”, lezen we in de reacties.

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Foto: Instagram