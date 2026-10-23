Lynn Van den Broeck werd ooit betrapt tijdens het vrijen: “Ik ga dat nooit vergeten” (video)

Lynn Van den Broeck maakte vroeger een gênant momentje mee in bed. “Ik kwam onder het laken vandaan met een rood hoofd”, klinkt het.

Lynn Van den Broeck kennen we vooral van haar voormalige rol als Viv in de soapserie ‘Thuis’. De 33-jarige actrice en vrouw van acteur Mathias Vergels was onlangs te gast in ‘De Tafel van Tine’ op Play. Toen haar werd gevraagd of ze ooit betrapt was tijdens een vrijpartij, antwoordde ze bevestigend.

Onder de lakens blijven

Het gebeurde lang geleden, tijdens haar allereerste seksuele ervaring. “Dat was mijn eerste amoureuze daad. Ik was voor de eerste keer op ontdekking onder de lakens. Ik zat daar en hij lag boven het deken. Zijn papa wist niet dat ik er was. We hoorden hem aankomen. Het was te laat om me nog in de kast te verstoppen. Ik dacht: ik blijf gewoon onder het deken zitten en hoop dat hij me niet ziet. En hij moest doen alsof er niets aan de hand was, boven de lakens. Die papa smeet de deur open en ik zat daar op mijn knieën, dus je zag een bult onder het deken. Ik zat daar te zweten. Hij zei: ‘Lynn, zit jij onder dat laken?’ Ik kwam onder het laken vandaan met een rood hoofd. Dat ga ik nooit vergeten”, lacht ze.

Foto: Play