Elizabeth Hurley (61) verbaast volgers met bikinifoto: “Zo mooi!”

Elizabeth Hurley wordt overladen met complimenten na het delen van een zomerse foto. “Miss Groot-Brittannië 2026!”, klinkt het in de reacties.

Elizabeth Hurley heeft een leuke foto gedeeld waarop ze ’s morgens op het strand in Malibu poseert. De 61-jarige Britse actrice – die we onder meer kennen van haar rol in ‘Gossip Girl’ – draagt een witte triangelbikini met goudkleurige details. “Ochtenden in Malibu”, schrijft ze bij het kiekje.

Schoonheid

Haar meer dan drie miljoen volgers zijn vol lof. “Zo mooi!”, “Schitterend!”, “Wauw, geweldig!”, “God was in een fantastische bui op de dag dat hij jou schiep!”, “Miss Groot-Brittannië 2026!” en “De mooiste vrouw ter wereld!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Shutterstock