Eva Daeleman openhartig over hoe haar lichaam veranderde na zwangerschap: “Na zes jaar weer op zijn plooi”

Eva Daeleman heeft een eerlijke Instagrampost gedeeld waarin ze terugblikt op haar zwangerschap en wat die met haar lichaam deed.

Een kindje op de wereld zetten is een van de mooiste dingen die er zijn. Maar een zwangerschap heeft ook een serieuze impact op het vrouwenlichaam. De ene vrouw herstelt daar sneller van dan de andere. In het geval van Eva Daeleman heeft dat toch een tijdje geduurd.

Geen catwalk

Op Instagram durft de 36-jarige ex-MNM-stem er open en eerlijk over te praten. “Gewoon om je wereldbeeld een beetje realistisch te houden. Mijn postpartum was niet op de catwalk. Het was zelfs niet echt een walk, eerder een soort Spartacus-crawl. Mijn lichaam begint nu, na zes jaar, weer op zijn plooi te komen. Wat ik maar wil zeggen: je bent genoeg. Je loopt niet achter. Eer de natuurlijke processen van je lichaam en geef jezelf de tijd”, schrijft ze.

Respect

In de reacties krijgt ze heel wat waardering voor haar openhartigheid. “Zo mooi en eerlijk!”, “Exact!”, “Amen, sister!” en “Dat is echt verwoord zoals het is!”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram