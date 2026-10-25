‘Knapste golfster ter wereld’ pakt uit met bikinifoto: “Adembenemend mooi!”

Paige Spiranac, die wel eens de ‘knapste golfster ter wereld’ wordt genoemd, krijgt heel wat complimenten op enkele gedurfde foto’s. “Wat een ongelooflijke schoonheid!”, klinkt het.

Mocht je nog geen golffan zijn, dan kan Paige Spiranac je misschien overtuigen. De Amerikaanse professionele golfster en het model wordt door velen beschouwd als een van de mooiste vrouwen in de golfwereld. De 33-jarige blondine deelt dan ook regelmatig opvallende kiekjes op Instagram. Zo postte ze onlangs een fotocompilatie waarop ze onder meer poseert in een gewaagde, bruine triangelbikini met camouflageprint. “Mijn leven de laatste tijd, met heel veel zon, golf en tequilashots, haha!”, knipoogt ze erbij.

Alleen maar lof

Haar vier miljoen volgers reageren enthousiast op de foto’s. “Je ziet er goed uit! Ik vind de outfits geweldig!”, “Wauw! Schitterend!”, “Je wordt gewoon steeds knapper en knapper!”, “Zonder twijfel een van de meest sexy vrouwen ter wereld!”, “Wat een ongelooflijke schoonheid!” en “Zoals altijd adembenemend mooi!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram