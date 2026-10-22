Tine Priem deelt sensuele badkamerfoto en wijze woorden: “Zo waar!”

Tine Priem heeft een opvallende foto gedeeld waarop ze in de badkamer poseert. Maar vooral: ze heeft een belangrijke boodschap voor iedereen.

“We zijn vaak zo goed in zorgen voor alles en iedereen, maar vergeten soms onszelf. Dus een kleine reminder, ook voor mezelf: draag ook zorg voor uzelf”, steekt Tine Priem van wal op Instagram. Opvallend daarbij is de foto die ze van zichzelf deelt, waarop ze in de badkamer poseert, gehuld in een handdoek.

Zelfzorg

De 37-jarige voormalige ‘Thuis’-actrice geeft vervolgens enkele nuttige tips om voor jezelf te zorgen. “Draag zorg voor je lichaam: luister naar wat het je probeert te vertellen. Draag zorg voor je hoofd: niet elke gedachte moet je oplossen. Niet alles moet vandaag. Draag zorg voor je grenzen: je mag ook zonder schuldgevoel eens ‘nee’ zeggen. Draag zorg voor wat je nodig hebt: geef geen energie aan wat er niet toe doet”, schrijft ze.

Energie

Haar volgers zijn het volledig eens met haar tips. “Allemaal zo waar, maar soms niet gemakkelijk om in de praktijk te brengen. Je hebt meer dan 100% gelijk. Bedankt hiervoor!”, “Helemaal mee eens!” en “Draag zorg voor anderen, maar vergeet vooral jezelf niet. Want als jij je niet goed voelt, heb je niet de juiste of voldoende energie om anderen bij te staan”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram