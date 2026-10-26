Jelle Cleymans neemt het op voor Ruben Van Gucht: “Leven van veel BV’s makkelijker gemaakt”

Jelle Cleymans is de eerste gast van het nieuwe seizoen van ‘Het huis’. Daarin heeft hij het onder meer over zijn liefdesleven. “Het enige wat voor mij belangrijk is, als je meerdere partners wilt hebben, is dat je eerlijk blijft en geen rotzak bent”, klinkt het.

Vanaf dinsdagavond kan je op VRT 1 weer genieten van ‘Het huis’, het praatprogramma waarin Eric Goens bekende Vlamingen ontvangt voor een openhartig gesprek over hun leven, carrière en persoonlijke ervaringen. De eerste gast is Jelle Cleymans. “We gaan het toch niet over de liefde hebben?”, vroeg hij aan Eric toen die hem uitnodigde. Maar helaas…

Vrijgezel

De 41-jarige zanger is inmiddels al tien jaar single, al gaf hij eerder aan dat hij dat helemaal niet erg vindt. “Voorlopig pas ik al heel lang niet meer in het romantische ideaal van een relatie. Liefde heeft niet altijd iets te maken met samenwonen en kinderen krijgen met iemand. Dat kan dat zijn, maar dat hoeft dat niet te zijn”, legt hij uit.

Geen monnik

Hij mag dan geen relatie hebben, van het vrijgezellenleven geniet hij met volle teugen. “Ik ben geen monnik. Dus ja, natuurlijk heb ik ‘leuke mensen’ in mijn leven. Het enige wat voor mij belangrijk is, als je meerdere partners wilt hebben, is dat je eerlijk blijft en geen rotzak bent”, luidt het.

Dappere ridder

Zo’n liefdesleven doet meteen denken aan Ruben Van Gucht, die er openlijk voor uitkomt dat hij meerdere partners heeft. Als BV valt dat natuurlijk meteen op… “Als je een relatie hebt en met een andere vrouw wordt gezien, word je meteen gefilmd. Ik vind dat verschrikkelijk. Ruben Van Gucht is op dat vlak wel een dappere ridder die het leven van veel BV’s makkelijker heeft gemaakt. Hij heeft een lans gebroken. Ik noem hem de Mitterrand van zijn generatie: Et alors?”, besluit Jelle.

‘Het huis’ is elke dinsdag om 20.50 uur te bekijken op VRT 1.

Foto: VRT