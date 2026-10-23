Jongeren willen Halloween-grap uithalen, maar worden zelf de stuipen op het lijf gejaagd (video)

Een heerlijk staaltje karma.

In de Amerikaanse staat Ohio probeerden enkele jongeren een Halloween-grap uit te halen. Ze wilden de voortuin van een woning volhangen met toiletpapier. Alleen hadden ze niet gerekend op de bewoner, die alles via zijn deurbelcamera kon volgen.

Benen nemen

“Ik zat rustig Netflix te kijken toen ik een melding kreeg van mijn Ring-deurbel”, vertelt Adam Taouil. Hij besloot de sirene van zijn beveiligingscamera te activeren, net op het moment dat een Halloweenskelet tot leven kwam. De jongeren schrokken zich een hoedje en zetten het meteen op een lopen. Van hun toiletpapiergrap kwam uiteindelijk weinig terecht. Kijk maar!

Foto: YouTube