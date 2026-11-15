Vrouw bestelt elegante jurk, maar schrikt van resultaat: “Ik lijk wel een maandverband!” (foto)

Een Britse vrouw wist niet wat ze zag toen ze een jurk paste. Ze deelde het hilarische resultaat op TikTok.

De vrouw, die zich op TikTok Abs noemt, kocht onlangs een elegant wit minijurkje met een hoge halslijn en een opvallende capeachtige bovenkant bij de Britse online kledingwinkel Boohoo. Het leek haar de ideale outfit voor haar vrijgezellenweekend én de jurk was flink afgeprijsd (momenteel kost hij € 32,40).

Maandverband

De aanstaande bruid was razend benieuwd en paste de jurk vol verwachting. Alleen kon ze haar ogen niet geloven toen ze zichzelf in de spiegel zag. “Boohoo, kunnen jullie me alsjeblieft vertellen waarom ik eruitzie als een gigantisch maandverband?”, vraagt ze zich af op TikTok.

Geen fortuin uitgeven

De vrouw, die in 2027 in het huwelijksbootje stapt, is niet te spreken over het resultaat. “Normaal bestel ik daar nooit, maar ik wilde geen fortuin uitgeven aan iets wat ik maar één keer zou dragen. Daarom dacht ik dat ik het eens zou proberen. Nooit meer!”, schrijft ze bij haar bericht.

Herkenbaar

De TikTok-post ging viraal en werd inmiddels al meer dan 50.000 keer bekeken. “Mijn god, ik kan niet geloven dat ik deze video tegenkom! Ik had exact hetzelfde jurkje besteld, maar dan in het zwart. Ik vond het prachtig staan bij het model, maar toen ik het zelf aantrok, leek ik wel een non. Blij dat ik niet de enige ben!”, “Ik hapte letterlijk naar adem”, “Vroeger waren hun kleren best degelijk, maar tegenwoordig kloppen de maten niet meer en laat ook de kwaliteit te wensen over” en “Ik bestelde ongeveer tien jurkjes bij Boohoo voor mijn vrijgezellenfeest. Ze zagen er allemaal uit alsof ze van Temu kwamen”, klinkt het in de reacties.

Foto: TikTok