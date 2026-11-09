Zwangere Hanne van K3 toont bolle buik: “Je ziet er prachtig uit!” (foto)

Hanne Verbruggen heeft een zonnige foto gedeeld waarop haar zwangerschapsbuik al goed te zien is. “Niets evenaart de gloed op het gezicht van een mama!”, lezen we in de reacties.

K3-fans zullen Hanne Verbruggen een tijdje moeten missen tijdens de komende optredens. Ze wordt vervangen door niemand minder dan ex-K3’tje Klaasje Meijer. Hanne wil zichzelf immers voldoende rust gunnen tijdens haar zwangerschap. De 32-jarige zangeres is in verwachting van haar tweede kindje, een broertje of zusje dus voor Julien, haar zoontje dat in november 2022 het levenslicht zag.

The Final Countdown

Op Instagram postte Hanne een kiekje waarop ze in het zonnetje tegen een boom leunt. “It’s the final countdown do do do dooooo do do do do doooo”, knipoogt ze erbij, verwijzend naar de hit ‘The Final Countdown’ van Europe. “Wat straal je!”, “Je ziet er prachtig uit! Geniet ervan samen met je gezin!”, “Mooie foto en wat een mooi buikje!”, “Wat een mooie foto! Succes met de laatste loodjes!” en “Niets evenaart de gloed op het gezicht van een mama!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram