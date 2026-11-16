Op sociale media wordt volop gereageerd op een Dacia Duster met een opvallende gepersonaliseerde nummerplaat. “Op een Dacia dan nog!”, klinkt het onder meer.

Op zoek naar een (heel duur) kerstcadeau? Dan is een gepersonaliseerde nummerplaat misschien een ideetje. De Kerstman moet dan wel héél vrijgevig zijn, want zo’n zelfgekozen exemplaar kost in ons land nog steeds 1.000 euro. Toch had de eigenaar van onderstaande Dacia Duster dat bedrag ervoor over om ‘NO-RULES’ op zijn nummerplaat te laten zetten.

BMW van vandaag

Een foto van de bewuste auto ging viraal in een Facebookgroep waarin opvallende nummerplaten worden gedeeld. “Dacia is de nieuwe BMW van vandaag!”, “Baas!”, “Op een Dacia dan nog!”, “Goede auto, zonder show!” en “Hij had misschien een BMW, maar nu moet hij het doen met een Dacia?”, klinkt het in de reacties. “Die nummerplaat kost evenveel als de auto!”, grapt een andere gebruiker.

Foto: Facebook