Lauren Versnick deelt emotioneel bericht: “Het gemis is zo ontzettend groot”

Actrice en model Lauren Versnick heeft een aangrijpend eerbetoon aan haar overleden vader gedeeld.

Een jaar geleden moest Lauren Versnick afscheid nemen van haar vader Geert Versnick, die na een korte maar hevige ziekte op 68-jarige leeftijd overleed. De 32-jarige dochter van ex-Miss België Lynn Wesenbeek staat op Instagram stil bij het grote verlies en richt zich rechtstreeks tot haar papa. “Lieve papa. Een jaar zonder je knuffels. Een jaar zonder jou. Het gemis is zo ontzettend groot. Maar je voelt nooit veraf. Je leeft verder in onze harten. Er zijn ontelbare mooie herinneringen en anekdotes om te vertellen. Ik denk vaak dat je heel blij en trots zou zijn als je ons allemaal samen aan tafel zou zien zitten. En dan klinken we op jou, met je favoriete wijnen. Want het leven is inderdaad te kort om slechte wijn te drinken. Bedankt voor alles wat was, is en zal zijn. Voor je onzichtbare, gidsende hand. Ik zie en voel je overal. Voor altijd je muisje”, schrijft ze.

Steun

Haar volgers steken haar een hart onder de riem. “Onze ouders blijven altijd bij ons, verankerd in ons hart en onze gedachten”, “Heel veel moed!”, “Lieve Lauren, een hele warme, dikke knuffel!”, “Heel mooi geschreven, Lauren, over jouw fantastische papa” en “Al een jaar… Niet te geloven!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram