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Entertainment

Natassia uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ verbaast volgers in bikini: “Goddelijk!” (foto)

Den B.
Door Den B.
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Natassia Van Kerkvoorde heeft een prachtige vakantiefoto gedeeld. “Knapperd!”, klinkt het in de reacties.

Natassia Van Kerkvoorde vertoeft momenteel met haar gezin op de Malediven. Met temperaturen rond de 28 graden is het daar een pak warmer dan bij ons. De 34-jarige vrouw van topchef Wout Bru en mama van twee kinderen postte op Instagram een kiekje waarop ze poseert in een witte triangelbikini met fijne bandjes. Een zwarte zonnebril maakt haar zomerse look helemaal af.

Vol lof

Haar volgers strooien met complimenten. “Knapperd!”, “Mooie foto!”, “Hallo kroket!”, “Jouw lichaam is goddelijk!”, “Respect!” en “Wat mooi! Fijne vakantie samen, geniet ervan!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram

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