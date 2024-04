Zwangere ‘Thuis’-actrice Tine Priem poseert in badpak: “Zo’n mooi buikje!” (foto’s)

Tine Priem heeft een enkele leuke vakantiefoto’s gedeeld waarop haar buikje al goed zichtbaar is. “Je ziet er stralend zwanger uit”, klinkt het in de reacties.

In februari maakte Tine Priem bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Inmiddels is de 35-jarige actrice – bekend van haar rol als Tamara in de Eén-serie ‘Thuis’ – 24 weken ver, wat betekent dat ze uitgerekend is voor augustus. Momenteel vertoeft Tine samen met collega-actrice Lynn Van den Broeck op het Griekse eiland Kreta. Op Instagram zien we hoe ze in badpak geniet van zon, zee en strand.

Genieten

Haar volgers reageren vol enthousiasme op de kiekjes. “Je ziet er prachtig uit”, “Geniet van deze mooie periode en van het mooie wondertje dat jullie leven volledig zal maken”, “Zo’n mooi buikje”, “Je ziet er stralend zwanger uit”, “Zalig! Je buik is al goed zichtbaar”, en “Je bent zo mooi zwanger”, luidt het in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om nog een filmpje en een foto te bekijken.

Foto: Instagram