Jennifer Heylen imponeert met stijlvolle outfits: “Je ziet er fantastisch uit” (foto’s)

Twee weken geleden waagde Jennifer Heylen zich aan een sensuele fotoshoot op Instagram. Nu heeft ze opnieuw enkele leuke kiekjes gedeeld waarop ze schittert in verschillende elegante outfits.

Lovende reacties

De 32-jarige actrice en presentatrice, die meer dan 100.000 volgers telt op Instagram, krijgt alleen maar lovende reacties op de plaatjes. “Wow meid, je ziet er fantastisch uit”, “Prachtig”, “Wat een benen”, “Je bent zo mooi”, en “Knapperd”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram