Zwangere Laura uit ‘Blind Getrouwd’ poseert poedelnaakt: “Aftellen!” (foto)

Laura Lieckens, de we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, heeft een pracht van een foto gepost op Instagram.

In juni maakte Laura Lieckens bekend dat ze in verwachting is van haar tweede kindje. Met haar partner Yorben heeft ze al een zoontje en Yorben heeft ook een dochtertje uit een vorige relatie. In november komt er dus een spruitje bij.

Knuffelen

Nog enkele weken te gaan, en dat is stilaan goed zichtbaar. De 32-jarige interieurarchitecte deelde op Instagram een selfie waarop ze in haar blootje poseert en haar bolle buik goed te zien is. “Aftellen naar de eerste moment dat we kunnen knuffelen”, glundert ze bij de mooie foto.

Kleertjes

Ook toonde ze haar volgers welke kleertjes ze al aan het kopen is. “Ik denk dat het een meisje is”, reageerde een volger daarop. “Wie zal het zeggen… Ikke pas in november”, knipoogt Laura.

Foto: Instagram