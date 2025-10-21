Annelien en Stephanie Coorevits kregen te maken met handtastelijke fan: “Achteraf heb ik mij daar nog slecht over gevoeld”

Annelien en Stephanie Coorevits hebben onlangs een geval van grensoverschrijdend gedrag meegemaakt toen een man hen ongewenst aanraakte.

Annelien en Stephanie doen hun verhaal in hun eigen podcast ‘De Zussen Coorevits’, waarin ze praten over de grote en kleine dingen van het leven. Onlangs werden ze tijdens een professioneel evenement betast door een dronken man. “Onlangs waren we bij een job die we moesten doen, en er kwam een man die te veel gedronken had zeer irritant doen tegen ons. Niet alleen in de zin van de hele tijd praten terwijl het nergens op slaat, maar vooral zijn hand die naar beneden ging”, steekt Annelien van wal.

Duidelijk maken

Haar zus Stephanie herinnert zich het incident maar al te goed. “Achteraf heb ik mij daar nog slecht over gevoeld, want ik ben zogezegd de vrouw die altijd feministisch is. Hij heeft ons niet één keer, niet twee keer, maar vier keer vastgegrepen. Zijn hand ging van mijn middel naar beneden, tot aan mijn bil. Pas achteraf dacht ik: Coorevits, dat was verkeerd. Eigenlijk had ik tegen die man moeten zeggen: ‘Sorry, maar we gaan het handje daar niet leggen’”, klinkt het.

Rechtvaardigheidsgevoel

Stephanie geeft aan dat ze er niets over zei omdat ze beleefd wilde zijn, al was de dronken man niet beleefd naar hen toe. Annelien voegt dat dat het makkelijker is om voor andere mensen op te komen dan voor jezelf. “Ik heb dat rechtvaardigheidsgevoel ten opzichte van andere mensen”, zegt ze. Stephanie merkt dat bij zichzelf ook. “Dat zou ik ook doen, tussenbeide komen als ik vind dat er iemand onrechtvaardig behandeld wordt. Maar om de een of andere reden is het moeilijker om dat voor jezelf te doen”, besluit ze.

Foto: Play