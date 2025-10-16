Lesley-Ann Poppe pakt uit met straffe jurk: “Rood staat je mooi!” (foto’s)

Het is herfst. En daar hoort natuurlijk aangepaste kledij bij!

Dat vindt ook Lesley-Ann Poppe. Op Instagram pakt ze nu uit met een leuke, aangepaste outfit. Ze deelt wel vaker nieuwe beelden op het populaire sociale netwerk want ze heeft maar liefst 97.400 volgers.

In onderstaand fotoalbum passeert Lesley-Ann meermaals in een mooie, rode outfit de revue. “C’est l’automne 🍁”, schrijft ze bij haar post. En haar fans? Die laten van zich horen.

“Rood staat je mooi!”

De lovende reacties vallen als bladeren van de bomen. “Rood staat je mooi”, klinkt het. “Knapperd”, gaat het verder. “Prachtige foto’s”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.