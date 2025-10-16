Natalia verbaast fans met sensuele outfits: “Wat een lichaam!” (foto’s)

Op Instagram weet Natalia haar fans weer te verbazen.

De populaire zangeres doet het met meer dan 370.000 volgers enorm goed op het sociale netwerk. Daarom deelt ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat is ook nu weer niet anders.

We zien Natalia in onderstaand fotoalbum meermaals poseren in straffe outfits. In de tekst bij haar post maakt ze reclame voor haar ticketverkoop. Maar haar fans? Die hebben ook oog voor wat anders.

“Wat een lichaam!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Wat een lichaam”, klinkt het. “Glamoureus en sexy”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.