Celien Hermans openhartig over kinderwens: “Er wordt aan gewerkt”

Celien Hermans praat in een interview open en eerlijk over haar kinderwens, maar ook over de hindernissen daarnaartoe…

Celien Hermans heeft haar leven goed op orde. De 32-jarige dochter van Margriet Hermans geniet van een succesvolle zangcarrière én werkt daarnaast als erkend vastgoedmakelaar. Onlangs bracht ze met ‘Sucre’ een nieuw nummer uit. Het liedje heet niet toevallig zo, want het gaat over haar ziekte. Celien vecht sinds haar negende immers tegen de auto-immuunziekte diabetes type 1.

Mee leren leven

Die ziekte heeft een enorme impact op haar leven. “Als mensen over diabetes praten, bedoelen ze meestal type 2. Dan hoor je: ‘Snoep wat minder en beweeg wat meer.’ Maar dat is helemaal niet mijn verhaal. Type 1 is een genetische auto-immuunziekte. Mijn lichaam heeft mijn alvleesklier uitgeschakeld, en niemand weet waarom. Je kiest er niet voor, je wordt ermee wakker en leert ermee leven”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Beweging

Celien, die in 2018 een maagverkleining onderging, let streng op haar voeding en probeert zoveel mogelijk te bewegen. “Ik sport minstens vier keer per week. Toch zal ik nooit een maatje 36 hebben, en dat is prima. Laatst zei iemand dat ik beter moest opletten met mijn gewicht. Kom eens in mijn schoenen staan, denk ik dan. Als jij elke maaltijd moet afwegen en elke beweging moet berekenen, dan zullen we nog eens praten. Mijn lichaam is niet gemaakt om superslank te zijn, maar wel om sterk te zijn. En dat is het belangrijkste”, klinkt het.

Complicaties

Ook over haar kinderwens spreekt ze openhartig, al speelt haar ziekte ook daar een rol. “Laten we zeggen dat eraan gewerkt wordt. Maar met diabetes moet je extra voorzichtig zijn. Bij schommelende waarden is er meer kans op een miskraam of complicaties bij de baby. Daarom ben ik er zo streng op. Ik zou het mezelf nooit vergeven als mijn onzorgvuldigheid mijn kind zou schaden. Maar ik blijf geloven dat het lukt. Met liefde, discipline en een beetje suiker”, besluit ze.

Foto: Instagram