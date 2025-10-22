‘Temptation Island’-presentatrice Monica Geuze pakt uit met lingeriefoto’s: “Hoe mooi kan je zijn?!”

Monica Geuze wordt overladen met complimenten na een lingerieshoot. “De allermooiste vrouw”, klinkt het in koor.

Monica Geuze poseerde onlangs voor de Nederlandse lingeriewinkelketen Hunkemöller. De 30-jarige Nederlandse presentatrice – die van 2020 tot 2023 ‘Temptation Island’ presenteerde – postte enkele kiekjes ervan op Instagram. “Ik kreeg de eer om weer het gezicht te zijn van de najaarscampagne van Hunkemöller en hier krijg je toch helemaal zin in december van!”, glundert ze erbij.

Topmodel

Haar 1,5 miljoen volgers sparen de superlatieven niet. “Mooie foto’s, knapperd! Je bent en blijft een topmodel”, “Wat ben jij een prachtige vrouw”, “De allermooiste vrouw”, “Waaaauw!” en “Hoe mooi kan je zijn?!”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram