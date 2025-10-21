Elizabeth Hurley (60) maakt indruk in bikini: “Tijdloze schoonheid!” (foto’s)

De Britse actrice Elizabeth Hurley oogst heel wat lof met enkele bikinifoto’s die ze deelde. “Word jij ooit ouder?!”, vraagt een volger zich zelfs af.

Elizabeth Hurley poseerde onlangs voor de camera in een muntgroene bikini. De 60-jarige actrice – bekend uit onder meer ‘Gossip Girl’ – postte de kiekjes op Instagram, waar ze er een handige tip aan toevoegde. “Mijn geheim voor flatterende bikinifoto’s? STRETCHEN! Twijfel je? Handen omhoog of ga liggen (en vergeet je zonnecrème niet)”, klinkt het.

Perfectie

En haar volgers? Die overladen haar met complimenten. “Ik kan niet geloven hoe geweldig je eruitziet. Knapper dan de meeste 21-jarigen”, “Tijdloze schoonheid!”, “Mijn god, word jij ooit ouder?!”, “Zo stralend”, “De mooiste vrouw op deze planeet” en “Perfectie”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram