Lauren Versnick past lingerie van Marie Jo: “Gewoonweg wauw!” (foto’s)

Actrice en model Lauren Versnick oogst heel wat lof met een prachtige fotoshoot. “Staat je goed!”, wordt er gereageerd.

Lauren Versnick poseerde onlangs voor een elegante fotoshoot. De 31-jarige dochter van ex-Miss België Lynn Wesenbeek trok enkele lingeriesetjes van het Belgische merk Marie Jo aan en deelde het resultaat op Instagram.

Complimenten

Haar bijna 80.000 volgers reageren stuk voor stuk positief. “Prachtige foto’s”, “Het donkere haar maakt je onherkenbaar, maar het staat je goed!” en “Gewoonweg wauw!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram