HomeNieuwsEntertainmentLauren Versnick past lingerie van Marie Jo: "Gewoonweg wauw!" (foto's)
Entertainment

Lauren Versnick past lingerie van Marie Jo: “Gewoonweg wauw!” (foto’s)

Den B.
Door Den B.
0

Actrice en model Lauren Versnick oogst heel wat lof met een prachtige fotoshoot. “Staat je goed!”, wordt er gereageerd.

Lauren Versnick poseerde onlangs voor een elegante fotoshoot. De 31-jarige dochter van ex-Miss België Lynn Wesenbeek trok enkele lingeriesetjes van het Belgische merk Marie Jo aan en deelde het resultaat op Instagram.

Complimenten

Haar bijna 80.000 volgers reageren stuk voor stuk positief. “Prachtige foto’s”, “Het donkere haar maakt je onherkenbaar, maar het staat je goed!” en “Gewoonweg wauw!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Zwangere Laura uit ‘Blind Getrouwd’ poseert poedelnaakt: “Aftellen!” (foto)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel