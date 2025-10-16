‘Dertigers’-actrice Emma Moortgat poseert op speelse wijze: “Prachtig!” (foto’s)

Emma Moortgat pakt uit met leuke beelden.

De actrice, die velen kennen van populaire series als ‘Knokke Off’ en ‘Dertigers’, maakt haar 22.100 volgers op Instagram regelmatig blij met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En da’s ook nu weer het geval.

Zo zien we in onderstaand fotoalbum Emma Moortgat meermaals op speelse wijze poseren voor de lens. “I killed Bill 😉”, voegt ze onder andere toe aan de prentjes. Haar fans vinden het allemaal prima, zo blijkt.

“Prachtig!”

Positieve reacties genoeg! “Prachtig”, klinkt het bijvoorbeeld. “Emma schiet sneller dan haar schaduw”, gaat het verder. “Mooie fotoshoot 😍”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om de overige beelden te bekijken.