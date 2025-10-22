HomeNieuwsEntertainmentAmy uit 'The Real Housewives of Antwerp' straalt in bikini: "De mooiste!"...
Amy uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ straalt in bikini: “De mooiste!” (foto’s)

Amy De Winter weet met een bikinifoto heel wat bewondering los te maken. “Betoverend en prachtig”, klinkt het onder meer.

Amy De Winter kennen we vooral van haar passage in ‘The Real Housewives of Antwerp’. Het 29-jarige model vertoefde een tijdje geleden in het zonovergoten Cannes, waar ze genoot van een boottocht op zee. Zo zien we haar in bikini poseren achter het roer van een jacht. “Herinneringen vastleggen”, schrijft ze erbij.

Haar 91.000 volgers laten massaal lovende reacties achter. “Geweldig”, “Knap”, “Wow, je ziet er betoverend en prachtig uit”, “Babe!”, “Schoonheid” en “De mooiste!”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de bewuste (derde) foto te zien.

Foto: Instagram

