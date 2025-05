Zwangere Klaasje (ex-K3) deelt prachtige foto van haar bolle buik: “WAUW!”

Op Instagram weet Klaasje Meijer haar fans weer te verbazen.

Dat het voormalig K3’tje zwanger is, wisten we al een tijdje. Met niet minder dan 341.000 volgers pakt Klaasje op Instagram regelmatig uit met nieuwe updates uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu niet anders.

Klein verschil wel: dezer dagen zien we haar bolle buikje. Dat is ook hier het geval. Zelf voegt ze geen verdere uitleg toe, maar dat is ook niet nodig. Haar fans staan namelijk klaar om die taak uit te voeren!

“WAUW!”

Aan een niet onaardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Mooi buikje heb je”, klinkt het. “Je straalt”, gaat het verder. “WAUW”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even naar onderstaande foto!