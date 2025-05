Wendy Van Wanten poseert in zomerse outfits: “Je ziet er goed uit!” (foto’s)

Op Instagram pakt Wendy Van Wanten uit met enkele leuke outfits.

Bij dit warme weer hoort natuurlijk aangepaste kledij. Dat vindt ook Wendy Van Wanten, als we haar pagina op Instagram even bekijken. Daar deelt ze wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven met haar meer dan 35.000 volgers. En dat was ook nu weer niet anders.

We zien de dame onder andere stralen in een prachtige, zomerse outfit. Buiten een promotionele tekst voegt ze niet gek veel info toe, maar dat doen haar vele fans uiteraard wel.

“Je ziet er goed uit!”

Al vlug stromen de eerste reacties binnen. En die zijn lovend! “Je ziet er goed uit”, klinkt het. “Die kleur staat u fantastisch”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger. Tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan. En oh ja, je mag weer op het pijltje naar rechts klikken als je graag meer ziet.