Celine Van Ouytsel pakt uit met bikinifoto: “Je bent echt supermooi!”

Celine Van Ouytsel krijgt complimenten bij de vleet na een zomerse vakantiefoto. “Iconisch!”, klinkt het enthousiast in de reacties.

De vakantie is nog niet voorbij en dat weet Celine Van Ouytsel maar al te goed. Ze genoot deze zomer al van heerlijke trips en dobberde zelfs al met een bootje rond op zee. Op Instagram blikt de 28-jarige ex-Miss België terug op dat ontspannende moment. Zo zien we hoe ze in bikini zichtbaar geniet van het verfrissende water.

Iconisch

De reacties van haar meer dan 300.000 volgers liegen er niet om. “Oh, zo’n leuke foto’s!”, “Die eerste, waaauw!”, “Prachtige foto’s, lieve Celine”, “Je bent echt supermooi”, en “Iconische foto”, overladen haar volgers haar met complimenten.