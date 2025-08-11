Lesley-Ann Poppe poseert zonder beha onder topje: “Heb je je tepelpiercings uitgedaan?” (foto’s)

Lesley-Ann Poppe heeft enkele opvallende foto’s gedeeld ter ere van de verjaardag van één van haar honden. “Je straalt”, klinkt het in de reacties.

Lesley-Ann Poppe is een dierenvriend, zo laat ze regelmatig zien op Instagram. Eén van haar lieve viervoeters is net één jaar geworden. Dat mag gevierd worden, en dat doet de 46-jarige zakenvrouw met enkele kiekjes waarop ze samen met haar honden poseert. “Mijn allerliefste Hachiko Masaru is net 1 jaar geworden! Happy birthday aan mijn rosse fluffy. Op de laatste foto is Apollo jaloers aan het kijken haha”, schrijft ze.

Tepelpiercing

Lesley-Ann draagt een wit topje waaronder ze geen beha draagt. Niet onlogisch met deze tropische temperaturen. Een volger meende echter iets op te merken. “Heb je je tepelpiercings uitgedaan?”, luidt het. “Natuurlijk niet! Beter kijken, haha”, knipoogt Lesley-Ann.

Stralen

Naast de vele felicitaties voor haar jarige huisdier krijgt Lesley-Ann ook heel wat complimenten. “Mooie foto van jullie. Je oogt goddelijk zoals altijd”, “Je straalt”, “Leuk topje!” en “Mooie foto”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram