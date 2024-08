Zwangere ex-Miss België Kedist Deltour toont bolle buik: “Mooiste mama in spe!” (foto’s)

Kedist Deltour, die in 2021 verkozen werd tot mooiste vrouw van het land, heeft enkele foto’s gedeeld waarbij de focus ligt op haar ronde buik. “Perfectie!”, klinkt het in de reacties.

Eind mei kondigden Kedist Deltour en haar partner Keita Losene aan dat ze in blijde verwachting zijn van hun eerste kindje. Inmiddels weten we dat het een jongetje wordt. De 27-jarige ex-Miss België poseerde onlangs voor een zwangerschapsshoot en postte het prachtige resultaat op Instagram.

Godin

Haar meer dan 30.000 volgers reageren vol enthousiasme op de kiekjes. “Perfectie!”, “Wauw, Kedist, zo knap”, “Mooiste mama in spe!”, “Godin”, en “Die baby gaat de liefste mama ooit hebben”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram