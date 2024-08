‘De buurtpolitie’-actrice Liandra Sadzo poseert in fleurig badpak: “Jij bent zo mooi!” (foto)

Liandra Sadzo weet haar fans op Instagram weer aardig te verbazen.

Met maar liefst 143.000 volgers doet de dame, die velen onder andere kennen van haar acteerwerk in ‘De buurtpolitie’, het bijzonder goed op het sociale netwerk. Met de nodige regelmaat deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was onlangs wederom het geval, toen Liandra Sadzo onderstaande foto op haar pagina plaatste. We zien de dame in een fleurig badpak poseren. “🌸🎀🩷🐛”, voegt ze zelf eerder beknopt toe. Haar fans hebben duidelijk wel wat meer te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Jij bent zo mooi!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Jij bent zo mooi”, klinkt het. “Knap”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Liandra Sadzo gedeeld heeft.