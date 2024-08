Elisabet uit ‘De Mol’ verbaast volgers met bikinifoto’s: “Topmodel!”

Elisabet Haesevoets, die we nog kennen uit ‘De Mol’, heeft enkele leuke vakantiekiekjes online gezet. “Wat zie je er stralend uit”, is de algemene teneur in de reacties.

Elisabet Haesevoets genoot onlangs met haar gezin van een welverdiende vakantie in de zon. De 38-jarige esthetische arts, die vier jaar geleden in ‘De Mol’ de saboteur van dienst was, deelde op Instagram enkele foto’s waarop ze in bikini poseert aan het zwembad. “Zon. Zee. Zwembad. Zomer ‘24”, glundert ze erbij.

Stralen

Heel wat volgers reageerden op de foto’s, met haar man Michaël op kop. “Dank u voor de heerlijke reis. Je straalt!”, antwoordde hij. “Topmodel!”, “Schoonheid”, “Wat zie je er stralend uit. Geniet ervan samen!”, “Mooie verschijning”, klonk het verder in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram