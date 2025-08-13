Goedele Liekens straalt in badpak: “Je ziet er fantastisch uit!” (foto)

Goedele Liekens wordt overladen met complimenten op een zomerse foto. “Wat een mooie vrouw”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Goedele Liekens liet zich onlangs fotograferen op een exotische plek, lees: zon, zee en strand. De 62-jarige seksuologe en politica poseerde in een knalroos badpak en deelde op Instagram een kiekje waarop ze zichtbaar geniet van het verfrissende zeewater. “La vie en rose”, glundert ze erbij.

Schoonheid

Lang duurde het niet vooraleer de complimenten van haar bijna 60.000 volgers binnenstroomden. “Mooie foto van een knappe dame”, “Schoonheid”, “Wat een mooie vrouw”, “Je ziet er fantastisch uit”, en “Geniet van het mooie weer”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram