Zus van Miley Cyrus poseert in doorschijnende outfit: “Adembenemend mooi!” (foto’s)

Den B.
Door Den B.
De Amerikaanse zangeres Noah Cyrus siert de cover van een magazine en dat doet ze in stijl. “Hoe zie je er toch altijd zo goed uit?!”, vraagt een volger zich af.

Mocht Noah Cyrus je niet veel zeggen: ze is de jongere zus van Miley Cyrus en kan ook een behoorlijk stukje zingen. De 25-jarige brunette schittert op de cover van SHADOWPLAY Magazine en die fotoshoot is haar fans niet ontgaan. Noah straalt in verschillende artistieke outfits, al gaat ze met haar eerste foto tot het randje van wat Instagram toelaat. Ze draagt immers een transparante outfit waaronder ze geen beha draagt.

Icoon

Haar ruim vijf miljoen volgers sparen de superlatieven niet. “Iconisch”, “Adembenemend mooi en heel getalenteerd!”, “Je bent gewoonweg perfect”, “Mooi en sexy”, en “Hoe zie je er toch altijd zo goed uit?!”, wordt er onder meer gereageerd.

