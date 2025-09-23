Eline De Munck poseert in bikini: “Je bent ontzettend mooi zwanger!” (foto’s)

Eline De Munck heeft een fotoreeks gedeeld waarop haar groeiende buik mooi centraal staat. “Wat een prachtige en fiere mama!”, klinkt het in de reacties.

Nog drie maanden en dan worden Eline De Munck en haar echtgenoot Michaël R. Roskam opnieuw mama en papa. Ook voor hun dochter Colette – die in maart 2024 het levenslicht zag – is het aftellen naar een broertje of zusje.

Bolle buik

Eline genoot de afgelopen week van gezellige momenten met haar gezin en maakte er een fotoreeks van. Uiteraard komt haar bolle buik vaak in beeld, zelfs terwijl ze in bikini poseert. “Deze week zat vol onvergetelijke momenten”, glundert de 37-jarige oprichtster van brillenmerk ‘Odette Lunettes’.

Genieten

Haar bijna 200.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wauw, je bent ontzettend mooi zwanger! En dan nog die kleurrijke outfits, prachtig!”, “Wat een fiere mama! Je ziet dat je volop geniet van je groeiende buikje”, en “Prachtige foto’s! Mama’s buikje wordt mooi rond. Geniet nog van je zwangerschap”, klinkt het onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de bewuste (dertiende) foto te bekijken.

Foto: Instagram