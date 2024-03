Zus van Kate Moss draagt een wel zeer opvallend badpak: “Sensationeel!” (foto’s)

Op Instagram weet Lottie Moss, de zus van Kate Moss, haar fans weer aardig te verbazen.

Met zo’n 610.000 volgers doet Lottie het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was onlangs wederom het geval, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame poseren in een wel zeer opvallend badpak.

“Ik droom nog steeds van mijn tijd in La Casa de la Playa”, voegt Lottie Moss zelf kort toe. En haar fans? Die dromen duidelijk mee, als we de vele positieve commentaren even bekijken.

“Sensationeel!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Sensationeel”, klinkt het. “Mijn God”, gaat het verder. “Je bent zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.