Inge Moerenhout geniet in bikini bij zonsondergang: “Prachtig!” (foto)

Bij een leuke tijd horen natuurlijk ook dito foto’s. Dat vindt ook Inge Moerenhout.

Toch als we de Instagram-pagina van de voormalige tv-presentatrice mogen geloven. Met zo’n goeie 96.900 volgers doet Inge Moerenhout het zeer goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame in bikini genieten bij een ondergaande zon.

“Like water which can clearly mirror the sky and the trees only so long as its surface is undisturbed, the mind can only reflect the true image of the Self when it is tranquil and wholly relaxed”, geeft Inge Moerenhout als uitleg bij het tafereel. En haar fans? Die hebben er ook best wat over te zeggen, zo blijkt.

“Prachtig!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtig”, klinkt het. “Adembenemend”, gaat het verder. “Zo knap”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.