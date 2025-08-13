Pascale Naessens koopt kleedjes online, maar is niet tevreden: “De borsten kon je er niet bijkopen” (foto’s)

Pascale Naessens is niet te spreken over enkele jurken die ze online bestelde. “Ik koop geen kleren meer via internet”, zucht ze.

Waarom kledingwinkels nog altijd bestaan? Omdat je vanachter je computer nooit een compleet beeld krijgt van de outfit die je op je scherm ziet. Daar kan Pascale Naessens over meespreken. De 56-jarige kookboekenauteur kocht onlangs twee kleedjes online. Op het scherm zagen ze er prachtig uit, maar eenmaal thuis viel het resultaat tegen.

Droom vs. realiteit

De vrouw van Paul Jambers deelde enkele foto’s op haar Instagram Stories. “De droom die je koopt… De realiteit thuis”, schrijft ze. “De borsten kon je er niet bijkopen”, verwijst ze naar het model op de website. “Nochtans had ik mijn beste beha aan”, voegt ze toe.

Niet meer online kopen

Haar online koopervaring was er dus eentje in mineur. “Les geleerd: ik koop geen kleren meer via internet. Maar ik heb er wel veel plezier aan beleefd”, besluit ze met een positieve noot.

Foto: Instagram