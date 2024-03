Sarah Puttemans pakt uit met deze bikinifoto’s: “De nieuwe Lara Croft!”

In Dubai schijnt de zon…

Da’s toch wat we kunnen opmaken uit de nieuwste post van Sarah Puttemans. De dame, die maar liefst 237.000 volgers heeft, deelt wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat is ook nu weer niet anders. Zo post ze een leuk fotoalbum met dito beelden.

“Laatste momenten uit Dubai voor we terug naar huis gaan”, voegt Sarah Puttemans toe aan onderstaande foto’s. Ook haar fans hebben heel wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“De nieuwe Lara Croft!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “De nieuwe Lara Croft”, aldus een volger over het kapsel van Sarah in de eerste foto. “Knappe foto’s”, gaat het verder. “Je ziet er geweldig uit”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.